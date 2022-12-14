Грозный, 14 декабря, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Запорожской области обнаружен крупный схрон с вооружением. Его нашли в ходе проведения зачистки подразделения чеченских отрядов ОМОН и дагестанского СОБР. Об обнаружении склада с оружием сообщил 14 декабря в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его предположению, националисты готовили очередную диверсию с использованием спрятанного в схроне оружия.

«Бойцы ОМОН «Ахмат-Крепость» (на транспорте) и ОМОН «Ахмат-Грозный» совместно с сотрудниками дагестанского СОБР «Ястреб» выявили крупный схрон оружия и боеприпасов в ходе зачистки в Запорожской области. Вероятнее всего националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям», — написал чеченский лидер.

Как отметил Кадыров, всё изъятое оружие теперь будет направлено против киевских националистов, несмотря на задумку ВСУ и НАТО использовать его против народа Донбасса и Запорожской области.