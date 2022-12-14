Лондон, 14 декабря, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В отношении заместителя премьер-министра Великобритании Доминика Рааба ведётся следствие ещё по пяти жалобам на его агрессивное поведение при обращении с подчинёнными. Об этом 14 декабря журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака Макс Блейн, передаёт Bloomberg.

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Таким образом на сегодня количество таких жалоб на Рааба достигло восьми. Все они относятся к его деятельности на посту министра юстиции Соединённого Королевства, который он занимал в течение года до 6 сентября 2022 года.

«Это правильно, что существует независимый процесс, следователь тщательно изучает эти заявления, прежде чем прийти к какому-либо мнению», ― отметил Блейн, отвечая на вопрос по-прежнему ли премьер-министр считает, что его заместитель должен остаться на посту министра юстиции.

Напомним, Доминик Рааб занимал пост министра юстиции в период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года. Он был отстранен от должности тогдашним премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Риши Сунак вновь назначил Рааба на эту должность, а позднее на должность заместителя премьер-министра.