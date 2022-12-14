Белград, 14 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Глава государства Сербии Александар Вучич оценил переговоры по Косову и Метохии со специальными представителями ЕС и США Мирославом Лайчаком и Габриэлем Эскобаром. Об этом президент Сербии написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Президент назвал переговоры со специальным представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром «корректными и искренними».

Лидер Сербии не дал более конкретной информации по содержанию встречи и достигнутым договоренностям.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что власти непризнанного Косова готовы на всё ради притеснения сербов.