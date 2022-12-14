Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В связи с тем, что эпидемический порог среди совокупного населения Санкт-Петербурга по гриппу и ОРВИ превышен почти на 77%, власти Петербурга констатировали начало эпидемии гриппа в регионе. Причем среди возбудителей болезни абсолютное большинство приходится на штамм А Н1N1, так называемый свиной грипп.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

«Эпидемия наступает, очевидна дальнейшая динамика в сторону роста. Поэтому принято заблаговременное решение о введении ряда ограничительных мероприятий, которые касаются ограничения плановой госпитализации, введения масочного режима в медицинских и социальных учреждениях стационарного обслуживания», — заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, которого цитирует издание Смольного «Петербургский дневник».

По данным чиновника, порядка 80% заболевших гриппом и ОРВИ составляют дети младшего возраста. Если в первые дни эпидемического подъема в больницы госпитализировалось около 140 детей в день, то сейчас в стационары доставляют около 200 детей в день. «Койки у нас, естественно, есть еще в резерве. В ближайшие дни будут развернуты в Боткинской больнице еще 50 коек», — сказал Лисовец.

В более чем 90% случаев у заболевших диагностируется грипп A H1N1 (свиной грипп), еще примерно 3-4% заболеваний приходится на грипп A H3N2 и грипп В.

В свою очередь главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталия Башкетова сообщила телеканалу «78», что «основную массу среди заболевших составляют дети, ведущая группа — 7-14 лет».

Именно из-за этого ею было принято решение с 14 декабря временно отменить плановую госпитализацию детей, за исключением находящихся в угрожающих жизни состояниях. Это позволит высвободить койки для лечения детей с гриппом и ОРВИ, которым необходима госпитализация.

Также, по словам Наталии Башкетовой, «ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в части распространения гриппа и ОРВИ может привести к полной отмене новогодних детских праздников». Чиновница Роспотребнадзора также напомнила о рекомендации носить маски в транспорте и общественных местах.

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Напомним, в Петербурге введён обязательный масочный режим в медучреждениях, усилена дезинфекция транспорта, запрещено посещение больных в стационарах, все пациенты с симптомами ОРВИ должны вызывать врача на дом.