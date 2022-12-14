Вашингтон, 14 декабря, 2022, 19:52 — ИА Регнум. США намерены расширить санкционный список за счет ещё нескольких членов российского правительства. Их имена могут быть названы уже 15 декабря, пишет The Wall Street Journal.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции», — приводит газета слова своего источника.

Кто именно окажется под санкциями Вашингтона, а также какие ещё ограничительные меры введут власти США против России станет известно уже завтра, 15 декабря.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби сообщил, что США вводят санкции против Воздушно-космических сил России, 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России и еще одной не названной организации.