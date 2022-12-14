Брюссель, 14 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Североатлантический альянс в 2023 году на четверть по сравнению с нынешним годом увеличил расходы на оборону. Как в пресс-службе альянса, военный бюджет установлен в размере почти €2 млрд.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Уточняется, что гражданский и военный бюджеты НАТО на следящий год страны ― члены альянса согласовали на заседании Североатлантического совета 14 декабря.

«Гражданский бюджет установлен в размере €370,8 млн, а военный бюджет ― в размере €1,96 млрд, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году», ― говорится в заявлении на сайте НАТО.

Планируется, что военный бюджет покроет операционные расходы штаба командной структуры НАТО, расходы на миссии и операции по всему миру, в средства из гражданского бюджета пойдёт на оперативные расходы, расходы на персонал и программные расходы штаб-квартиры НАТО и её международного штаба.

Отмечается, что договорённость нарастить бюджет была достигнута членами альянса на саммите НАТО в Мадриде, чтобы отреагировать на ухудшение условий безопасности из-за конфликта на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитеты Конгресса США согласовали объём финансирования на оборонные цели страны. Предполагается, что затраты на это в 2023 году составят 858 млрд долларов — почти на 90 млрд больше, чем на 2022 год.