Москва, 14 декабря, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Специальный корреспондент канала «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников встретился на Кинбурнской косе с казаками сводной казачьей бригады «Дон». «Я думал, что еду на Кинбурнскую косу за небольшим сюжетом, — рассказал он. — Но бойцы приняли нас очень тепло и оставили в гостях на несколько дней: показали быт, работу на позициях, рассказали о себе. Часть этих историй вышла в серии постов «Герои Кинбурнской косы». Уникальные люди! Каждый из них мог не служить — в силу возраста, здоровья. Но они встали в строй добровольно, по зову сердца. Ребята работают не просто на «передке» — почти в тылу врага: коса вдается в Чёрное море глубоко на запад, ее край — всего в 9 км от Очакова! И стоят намертво».

Казаки

«Это русская земля, столетиями политая русской кровью. Мы не уйдем, мы будем держать косу и не отдадим ни пяди русской земли живыми», — говорит командир казачьей бригады «Дон» Алексей Кондратьев. Бойцы «Дона» — люди разной и непростой судьбы. Их объединяет одна цель: покончить с фашизмом.

Об одном из них, с позывным «Воронеж», комбриг «Дона» рассказывает: «Кавалер ордена Мужества еще с первой чеченской — в гражданской жизни стал чемпионом страны по стрельбе, чемпионом Азии, тренером, воспитавшим не одного чемпиона и мастера спорта. Но когда страна позвала, оставил все дела, многодетную семью, взял оружие и встал в казачий строй».

«Каждый из нас здесь потому, что столкнулись с реанимацией фашизма, и у России — беспрецедентное право уничтожить не то что ее развитие, а даже в зародыше», — говорит «Воронеж».

Отметим, в состав сводной казачьей бригады «Дон» входят отряды «Терек», «Дон им. Архистратига Михаила» (Союз казаков-воинов России и Зарубежья), а также добровольческий казачий отряд Всевеликого войска Донского.