Лавров поздравил с назначение нового главу МИД Белоруссии
Глава МИД России поздравил с назначение нового главу внешнеполитического ведомства Белоруссии
Москва, 14 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии Сергея Алейника с назначением на должность, сообщает 14 декабря российское внешнеполитическое ведомство.
Главы МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, обсудили актуальные региональные проблемы и график предстоящих контактов. Стороны также обсудили текущие вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в рамках Союзного государства.
В ходе беседы Сергей Лавров тепло поздравил белорусского коллегу по случаю назначения на должность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялся телефонный разговор между новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.