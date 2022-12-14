Москва, 14 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии Сергея Алейника с назначением на должность, сообщает 14 декабря российское внешнеполитическое ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Главы МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, обсудили актуальные региональные проблемы и график предстоящих контактов. Стороны также обсудили текущие вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в рамках Союзного государства.

В ходе беседы Сергей Лавров тепло поздравил белорусского коллегу по случаю назначения на должность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялся телефонный разговор между новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.