Москва, 14 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Российская сторона отреагирует на задержание в Эстонии гражданина России по запросу Соединённых Штатов. Такие действия неприемлемы. Об этом 14 декабря заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

Марина Захарова Здание МИД России

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Он подчеркнул, что подобные вещи происходят не первый раз.

«Это неприемлемая практика ― задержание наших граждан за рубежом, и каждый раз будем реагировать на это», ― заявил в беседе с РИА Новости дипломат.

По его словам, у российской стороны «пока нет никакой информации, кроме каких-то заявлений, пока никаких бумаг не видели».

«Они (посольство России. ― Прим. ИА REGNUM) должны запросить встречу с российским гражданином, все обстоятельства выяснять, так что, конечно, будем работать», ― указал представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти США обвинили пятерых граждан России в сговоре с целью контрабанды и отмывания денег. В числе обвиняемых ― 48-летний Вадим Конощенок. Он был арестован 6 декабря в Эстонии и будет подвергнут процедуре экстрадиции в США.

По данным министерства юстиции США, подозреваемые вступили в сговор с целью получения технологий военного и двойного назначения от американских компаний для оборонного сектора России и контрабанды боеприпасов к снайперским винтовкам в нарушение новых санкций США, введённых ранее в этом году против России.

В обвинительном заключении утверждается, что Конощенок переправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, включая электронику двойного назначения, тактические боеприпасы военного назначения и другие предметы, подлежащие экспортному контролю.