Тбилиси, 14 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина 14 декабря вошёл в филиал Банка Грузии в центре Тбилиси и ограбил отделение. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Цитата из к/ф «Не пойман — не вор». Реж. Спайк Ли. 2006. США В банке

По данным журналистов, злоумышленник взял заложников и угрожал им оружием. Он якобы смог уйти с деньгами.

Сообщается, что пострадавших нет, в заложниках тоже никого не осталось. На месте работают правоохранители. Сотрудников отделения банка доставили в полицию для допроса.

Официальных данных об ограблении пока нет.

Стоит отметить, что в Грузии регулярно происходят нападения на банки. Последний случай произошёл в Кутаиси 22 сентября. Тогда злоумышленник также взял заложников, но его задержали, обошлось без пострадавших. Успешное ограбление банка было в Зугдиди в октябре 2020 года. Неизвестный потребовал выкуп за заложников в размере $500 тыс. Он получил деньги и скрылся от полиции.