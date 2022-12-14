В Тбилиси неизвестный ограбил банк
Тбилиси, 14 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина 14 декабря вошёл в филиал Банка Грузии в центре Тбилиси и ограбил отделение. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
По данным журналистов, злоумышленник взял заложников и угрожал им оружием. Он якобы смог уйти с деньгами.
Сообщается, что пострадавших нет, в заложниках тоже никого не осталось. На месте работают правоохранители. Сотрудников отделения банка доставили в полицию для допроса.
Официальных данных об ограблении пока нет.
Стоит отметить, что в Грузии регулярно происходят нападения на банки. Последний случай произошёл в Кутаиси 22 сентября. Тогда злоумышленник также взял заложников, но его задержали, обошлось без пострадавших. Успешное ограбление банка было в Зугдиди в октябре 2020 года. Неизвестный потребовал выкуп за заложников в размере $500 тыс. Он получил деньги и скрылся от полиции.