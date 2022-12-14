Джо Байден одобрит передачу Украине ЗРК Patriot — Washington Post
Вашингтон, 14 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден одобрит передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 14 декабря сообщает The Washington Post.
Отмечается, что это произойдет после того, как американское министерство обороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию данного вида вооружения.
«Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на вопросы о подготовке и обслуживании, и доложит о последствиях для боеготовности ВС США», — отмечается в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, более половины опрошенных граждан США не хотят видеть Байдена в числе кандидатов на президентских выборах — 2024. Исследование было проведено компанией Redfield and Wilton Strategies.