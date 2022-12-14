Вашингтон, 14 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден одобрит передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 14 декабря сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что это произойдет после того, как американское министерство обороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию данного вида вооружения.

«Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на вопросы о подготовке и обслуживании, и доложит о последствиях для боеготовности ВС США», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины опрошенных граждан США не хотят видеть Байдена в числе кандидатов на президентских выборах — 2024. Исследование было проведено компанией Redfield and Wilton Strategies.