Белград, 14 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Власти непризнанного Косова готовы на всё ради притеснения сербов. Об этом 14 декабря глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

По словам Петра Петковича, премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти нарушает свои собственные законы, которые гласят, что заключенный должен иметь право на медицинскую помощь, связь с семьей и адвокатом. Так, Альбин Курти готов даже растоптать свои же правила, когда хочет нанести удар по сербам.

Заявление политика связано с бесчеловечным обращением и отказом в основных правах Деяну Пантичу, сербскому бывшему полицейскому, который вместе с коллегами снял с себя погоны непризнанного Косова. Полицейского задержали 10 декабря, его арест решили продлить минимум до 9 января 2023 года. В семье полицейского сказали, что власти Косова препятствуют возможности видеться с Пантичем и не позволяют передать лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры непризнанного Косова подписали заявку на вступление в Европейский союз.