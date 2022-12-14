Волгоград, 14 декабря, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Волгограде произошла автоавария, участником которой стал грузовик, перевозивший, по некоторым данным, алкогольную продукцию. Фура сорвалась с моста. Её водителя с трудом удалось спасти, он госпитализирован.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«Свидетели сообщили о падении с мостового перехода на территории 3-й Продольной магистрали грузового автомобиля. На место направлены экипажи Отдельного батальона ДПС. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил съезд с проезжей части и, повредив несколько десятков метров дорожного ограждения, упал с высоты», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

Инцидент произошел около 16:30 на мостовом переезде реки Царица. В настоящее время движение на участке дороги затруднено. Очевидцы сообщили о том, что 65-летний водитель фуры Mercedes получил серьезные травмы, но чудом остался жив. Его спасло то, «что он маленького роста» и при падении его «затолкало в мягкий уголок в кабине», пишут горожане. Водителю оказывается медицинская помощь в больнице №25.

После аварии движение на участке дороги затруднено. На место происшествия выехало руководств УГИБДД. В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. То, что грузом фуры являлся алкоголь, в МВД пока не подтвердили.