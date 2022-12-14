Москва, 14 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Москве женщина погибла под колёсами электрички. Об этом 14 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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Инцидент произошёл на платформе «Ростокино» Ярославского направления Московской железной дороги.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 декабря на станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена мужчина упал под поезд. Он остался жив. Пострадавшего извлекли из-под состава и передали медикам.