В Москве автобус совершил наезд на подростка
Рейсовый автобус наехал на подростка на остановке в Москве
Москва, 14 декабря, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Москве 14 декабря рейсовый автобус ГУП «Мосгортанс» наехал на 13-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM стало известно от источника в столичном ГУВД.
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Авария
Сообщается, что инцидент произошёл по адресу Беловежская, 79. Несовершеннолетний находился на остановке.
Данных о состоянии подростка нет.
Напомним, накануне Гидрометцентр России из-за гололедицы объявил жёлтый уровень погодной опасности в столице страны и Московской области.