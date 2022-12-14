Москва, 14 декабря, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Москве 14 декабря рейсовый автобус ГУП «Мосгортанс» наехал на 13-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM стало известно от источника в столичном ГУВД.

Tysto Авария

Сообщается, что инцидент произошёл по адресу Беловежская, 79. Несовершеннолетний находился на остановке.

Данных о состоянии подростка нет.

Напомним, накануне Гидрометцентр России из-за гололедицы объявил жёлтый уровень погодной опасности в столице страны и Московской области.