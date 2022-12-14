Москва, 14 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Снегопады в Москве прекратятся до позднего вечера четверга, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

geralt Снегопад

Синоптик заявил, что снег в столице прекратится. Это позволит гражданам привести в порядок свои участки, а у коммунальных служб появится время очистить город от снега.

«Природа берёт паузу в снегопадах», — заявил Михаил Леус.

По данным синоптиков, в пятницу, 16 декабря, выпадет ещё 4-6 сантиметров снега, а за выходные — ещё 6-8 сантиметров. Следующая неделя в Москве будет морозной и солнечной. Ожидается, что ночью 19–20 декабря похолодает до минус 11-16 градусов, по области столбик термометра опустится до минус 20 градусов. При этом днём ожидается около минус 6 — 11 градусов. В среду, 21 декабря, будет постепенное повышение температуры и небольшой снег, а в четверг, 22 декабря, стоит ожидать новый снегопад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЧС России предупреждает, что из-за прохождения в Крыму балканского циклона 15 и 16 декабря на полуострове объявлено штормовое предупреждение.