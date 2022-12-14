Москва, 14 декабря, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН не обладает полномочиями по созданию «трибунала» по Украине, учредить его может только Совет Безопасности Организации Объединённых Наций. Об этом 14 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о «трибунале» по военным преступлениям на Украине.

Irna.ir Михаил Ульянов

Читайте также: Боррель признал, что идею о трибунале по Украине не поддержали в ЕС

По его словам, в противном случае это решение будет нелегитимным.

«Создать какой-то трибунал может только Совет Безопасности [ООН], это не может сделать Генеральная Ассамблея ООН, если наши оппоненты намерены действовать через ассамблею, ― пояснил дипломат. ― Такое решение, если оно будет принято, будет носить нелегитимный и ничтожный характер».

Ульянов считает, что заявления Борреля о «трибунале по Украине» показывают неспособность властей Евросоюза найти «более разумную линию поведения».

Ранее по теме: Рябков назвал нелегитимной идею создания трибунала по Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея Еврокомиссии (ЕК) о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не получила единую поддержку министров иностранных дел стран — участниц Европейского союза. Он добавил, что считает возможным создать такого рода альтернативную структуру. По мнению Борреля, Евросоюзу необходимо делать больше усилий в «борьбе с безнаказанностью», однако не стал уточнять, каких именно.

Создание международного трибунала по действиям Российской Федерации на Украине обсуждают и власти США. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал на очевидность нелегитимности создания подобного органа. По его словам, для Российской Федерации создание такого трибунала не будет иметь никаких последствий.