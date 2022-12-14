Луганск, 14 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Бойцы группы «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак ВСУ при поддержке танков «Терминатор». В районе Сватово в направлении Кременной противник бежал, забыв про планы об атаке, пишет РИА Новости.

Function.mil.ru БМПТ «Терминатор»

«Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек». При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», буквально обратив противника в бегство», — сообщил один из военнослужащих

По словам военнослужащего, удар пришёлся на лесополосу, где скрывались готовившиеся атаковать киевские боевики. После «Терминатора» наступать они передумали.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» разработана концерном «Уралвагонзавод» и принята на вооружение в России в 2018 году. Техника выдерживает удар гранатомёта. Бойцы ВС РФ отмечают её высокую проходимость и легкость в управлении.