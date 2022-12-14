Горловка, ДНР, 14 декабря, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 14 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

По информации источника, обстрел по направлению н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Рурский край) был зафиксирован в 17:40 по московскому времени. Всего выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщалось о гибели одного мирного жителя в результате обстрела Киевского района Донецка.