Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Большинство стран, входящих в Организацию Объединённых Наций (ООН), считают, что Совет безопасности ООН нуждается в реформах. Об этом 14 декабря заявил на заседании генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш.

Un.org Антониу Гутерриш

«Большинство стран ООН сейчас признают, что Совет Безопасности необходимо реформировать, чтобы он отражал геополитические реалии сегодняшнего дня», — сказал Гутерреш.

Он надеется, что члены ООН смогут договориться о том каким образом проводить реформы. Генсек пообещал оказать нужную помощь. Гутерреш также заявил, что уже видит в работе Совбеза улучшения, которые, по его мнению, произошли благодаря открытым дебатам, а также «неформальным механизмам» при контактах со странами, которые не входят в Совет.

Напомним, 12 декабря глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон выступает за расширение Совбеза ООН за счёт включения в него Бразилии, Индии, Японии и Германии.