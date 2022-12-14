Гутерреш заявил, что в ООН большинство стран выступают за реформу Совбеза
Большинство стран ООН считают, что Совбез должен отражать «реалии сегодняшнего дня» — Гутерреш
Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Большинство стран, входящих в Организацию Объединённых Наций (ООН), считают, что Совет безопасности ООН нуждается в реформах. Об этом 14 декабря заявил на заседании генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш.
«Большинство стран ООН сейчас признают, что Совет Безопасности необходимо реформировать, чтобы он отражал геополитические реалии сегодняшнего дня», — сказал Гутерреш.
Он надеется, что члены ООН смогут договориться о том каким образом проводить реформы. Генсек пообещал оказать нужную помощь. Гутерреш также заявил, что уже видит в работе Совбеза улучшения, которые, по его мнению, произошли благодаря открытым дебатам, а также «неформальным механизмам» при контактах со странами, которые не входят в Совет.
Напомним, 12 декабря глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон выступает за расширение Совбеза ООН за счёт включения в него Бразилии, Индии, Японии и Германии.