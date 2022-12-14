Красногорск, 14 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Главная новогодняя ель России выехала из подмосковного Волоколамска и направляется в Москву. На Соборную площадь Кремля её доставит новогодний автофургон, за рулём которого Дед Мороз. Об этом 14 декабря сообщили в правительстве Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Уточняется, что ёлка была спилена 12 декабря. Два дня ушло на её упаковку, уже вечером 14 декабря зеленая красавицы прибудет в российскую столицу.

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Главную ёлку страны начали подбирать ещё летом. Всего было отобрано более 60 «кандидатур». В итоге федеральная комиссия остановила свой выбор на волоколамской красавице, которую заприметили дети с лесничим. Хвойному дереву 95 лет, его высота составляет 27 м, а диаметр ствола ― более полуметра.

Напомним, живую ель на Соборной площади устанавливают с 1996 года. А с 2007 года её доставляют исключительно из Подмосковья.

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Как сообщало ИА REGNUM, к Новому году в Москве на площадях, улицах, парках и скверах установят более тысячи искусственных елей высотой от шести до 25 метров.