Стамбул, Турция, 14 декабря, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Стамбульский суд 14 декабря признал мэра Стамбула Экрема Имамоглу виновным в оскорблении членов Центризбиркома Турции и приговорил к двум годам и семи месяцам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

MHIRM Экрем Имамоглу на билбордах Стамбула

По данным журналистов, возле мэрии собрались тысячи жителей. Ранее Имамоглу призвал своих сторонников собраться после вердикта суда в районе Сарачхан, где находится городская мэрия.

«Каким бы ни было решение суда, жду всех жителей 16-миллионного Стамбула в Сарачхане», — написал градоначальник в Twitter.

Вердикт суда ещё не вступил в силу. Если это произойдёт, Имамоглу будет снят с поста. Ему также будет запрещено заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.

Напомним, Имамоглу состоит в оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Он победил на выборах мэра Стамбула в марте 2019 года, но ЦИК отменил результаты выборов. На повторных выборах в июне того же года снова победил Имамоглу. После этого он назвал «дураками» членов ЦИК, которые отменили итоги мартовских выборов.