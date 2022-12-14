Мэра Стамбула приговорили к тюремному заключению за оскорбление членов ЦИК
Мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление
Стамбул, Турция, 14 декабря, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Стамбульский суд 14 декабря признал мэра Стамбула Экрема Имамоглу виновным в оскорблении членов Центризбиркома Турции и приговорил к двум годам и семи месяцам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
По данным журналистов, возле мэрии собрались тысячи жителей. Ранее Имамоглу призвал своих сторонников собраться после вердикта суда в районе Сарачхан, где находится городская мэрия.
«Каким бы ни было решение суда, жду всех жителей 16-миллионного Стамбула в Сарачхане», — написал градоначальник в Twitter.
Вердикт суда ещё не вступил в силу. Если это произойдёт, Имамоглу будет снят с поста. Ему также будет запрещено заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.
Напомним, Имамоглу состоит в оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Он победил на выборах мэра Стамбула в марте 2019 года, но ЦИК отменил результаты выборов. На повторных выборах в июне того же года снова победил Имамоглу. После этого он назвал «дураками» членов ЦИК, которые отменили итоги мартовских выборов.