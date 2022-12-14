Женева, Швейцария, 14 декабря, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Надежду на завершение в 2023 году режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения выразил 14 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

WHO Тедрос Гебрейесус

Чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения действует с 2020 года и связана с пандемией коронавирусу.

Глава ВОЗ привел данные, согласно которым год назад болезнь уносила каждую неделю около 50 тысяч жизней, а на прошлой неделе от коронавируса в мире умерли менее 10 тысяч человек.

Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что мир все еще сталкивается с вызовами в сфере борьбы с пандемией. По его словам, вакцинацию прошел только каждый пятый житель в странах с низкими доходами.

«Вирус останется с нами. Вопрос в том, как мы будем с ним справляться», — заявил глава ВОЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с резким обострением эпидемиологической ситуации по гриппу и коронавирусной инфекции жителям и гостям Санкт-Петербурга рекомендовано вернуться к ношению защитных масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

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