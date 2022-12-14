Вена, 14 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом в Россию. Его приезд ожидается на следующей неделе либо сразу после рождественских каникул. Об этом сообщил 14 декабря в эфире телеканала «Россия-24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Планируется визит Гросси в Москву либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается Росгвардии, министерства обороны, Росатома и МИД РФ», — заявил Ульянов.

Напомним, 12 декабря Ульянов встречался с Гросси в Вене. Был обсужден ряд важных вопросов. Известно, что в настоящее время с МАГАТЭ ведутся обсуждения по вопросу создания зоны безопасности на Запорожской АЭС.