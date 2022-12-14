Бундестаг одобрил закупку истребителей F-35 в США
Германия планирует закупить в США 35 истребителей истребителей пятого поколения
Берлин, 14 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Большинство членов бюджетного комитета Бундестага одобрили закупку в США истребителей пятого поколения F-35 на средства из специального оборонного фонда. Об этом 14 декабря сообщает Reuters.
По данным журналистов, на американские самолёты предполагается выделить €10 млрд. На эти деньги планируется закупить 35 истребителей.
«Мы, наконец, адекватно оснащаем наши вооружённые силы после многих лет пренебрежения. С этой целью мы закупаем современные истребители F-35», — заявил, выступая в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц.
Напомним, в мае Шольц пообещал, что армия Германии будет самой большой в Европе. Для этого был создан фонд в размере €100 млрд для финансирования дополнительных расходов минобороны страны.