В России нашли способ восполнить пробелы сотрудничества по Арктике
В МИД России поддержали создание «всепогодной структуры» по Арктике
Москва, 14 декабря, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Россия восполняет ущерб в области науки, который связан с нарушением международного арктического сотрудничества, в этой связи МИД РФ поддерживает идею.
Создание Межуниверситетского консорциума политико-правовых исследований Арктики по инициативе МГИМО поможет восполнить пробелы в области науки, возникшие в результате свёрнутого по инициативе западных стран международного арктического сотрудничества. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
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В беседе с ТАСС он напомнил, что у России есть долгосрочная стратегия развития региона, которая требует научного подхода, поэтому необходимо вести «работу по замещению компетенций» за счёт внутренней коллаборации, «повышения эффективности межвузовского, межуниверситетского сотрудничества, формирования подобного рода инструментов и инициатив, как этот консорциум».
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«В данном случае создаётся всепогодная структура, открытая для участия международных партнёров, которые могут присоединиться, не возникает никаких проблем и коллизий», ― отметил Корчунов.
Как добавил ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, институт планирует инициировать присоединение к консорциуму не только ключевых российских институтов, но и иностранных учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте страны Северной Европы и Евросоюза приостановили сотрудничество с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).