Париж, 14 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Во Франции потребление газа с 1 августа снизилось на 10,5%, согласно первой еженедельной зимней сводке, опубликованной 14 декабря GRTgaz, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно полученным данным, снижение связано как с меньшим потреблением газа крупными производителями (-22,1%), так и со снижением потребления газа потребителями, подключенными к распределительным сетям (-14,1%).

Однако в GRTgaz отметили, что приведенные цифры следует сравнивать со значительным увеличением (+43,5%) потребления газовых электростанций, востребованных из-за неготовности «атомного флота».

Как ранее передавало ИА REGNUM, по данным издания 19FortyFive, Россия не только выжила, несмотря на санкции Запада, но продолжает зарабатывать на продаже энергетических ресурсов.

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