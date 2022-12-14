Вашингтон, 14 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Если бы сейчас в США прошёл праймериз Республиканской партии (в реальности внутрипартийные выборы состоятся в 2024 году), то победу одержал бы губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, пишет The Wall Street Journal.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого среди сторонников партии 3–7 декабря. Так, за главу штата отдали бы голоса 52% республиканцев, а за 45-го президента США — только 38%. Девять процентов пока не определились с выбором.

Добавим, что в социологическом исследовании приняли участие 267 избирателей Республиканской партии. В другом опросе (полторы тысячи избирателей), отмечает издание, положительное отношение к Трампу выразили 36%, тогда как к Десантису — 43%.