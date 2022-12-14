Лондон, 14 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. После запроса Великобритании шесть работников генерального консульства КНР в Манчестереи в том числе генконсул Чжэн Сиюань отзываются из Соединенного Королевства. Об этом 14 декабря сообщил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Как указал Клеверли, Лондон посчитал ранее произошедший у здания китайского консульства в Манчестере инцидент вызывающим беспокойство и начал «процесс, основанный» на «приверженности» Британии верховенству права.

«Полиция Большого Манчестера начала расследование и в его рамках потребовала, чтобы шесть китайских официальных лиц были лишены дипломатической неприкосновенности, чтобы их можно было допросить. Мы проинформировали об этом посольство Китая и установили крайний срок, который истек сегодня, ясно сказав, что ожидаем действий от китайской стороны. В ответ на наш запрос правительство Китая отозвало из Великобритании этих официальных лиц, включая генерального консула», — говорится в сообщении.

Отметим, 16 октября несколько десятков активистов устроили акцию протеста около здания генконсульства КНР в Манчестере и, по утверждению полиции, одного из манифестантов «затащили на территорию консульства, где против него была применена сила».