Тбилиси, 14 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил отказаться от объявленной 14 декабря голодовки. Об этом говорится в его письме, которое зачитал журналистам адвокат политика Вахтанг Бочеришвили.

Саакашвили и галстук

Поводом для объявления голодовки стало то, что пенитенциарная служба минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное участие Саакашвили в заседании суда. Менее одного дня понадобилось экс-президенту, чтобы передумать.

«Европарламентарии категорически просят меня прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, будто я сам причиняю себе вред», — зачитал Бочеришвили текст обращения Саакашвили.

В письме Саакашвили утверждает, что якобы болен не из-за своих предыдущих голодовок, а из-за «отравления», а также его неправильно лечат.

Напомним, адвокаты Саакашвили пытаются доказать в суде, что политик настолько болен, что может умереть, если его не выпустят из заключения и не дадут уехать из Грузии. Заседание суда по рассмотрению соответствующего ходатайства было перенесено на 22 декабря.