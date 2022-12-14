Москва, 14 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 декабря проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщили в пресс-службе Кремля, мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций», ― уточняется в сообщении.

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В частности, речь пойдёт о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в регионах, в том числе промышленных кластеров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в июле, президент России Владимир Путин, в частности, поручил правительству РФ совместно с регионами разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию школ учителями математики, физики и информатики.

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На заседании были подняты вопросы практически из всех сфер жизни, которые волнуют российских граждан ― повышение уровня жизни, доступное жилье, дороги, образование, медицина.