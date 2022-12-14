Осло, 14 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Страны Запада стали больше опасаться российских шпионов, из-за чего выросло число случаев беспочвенных проверок и арестов, пишет газета The New York Times.

Цитата к∕ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Безумие

Журналисты издания сообщают, что помешавшиеся на России западные страны стали все больше опасаться шпионов. По мнению авторов, во многих случаях повышенную бдительность и реальную обеспокоенность трудно отделить от растущей паранойи.

Норвежские граждане послушно реагировали на предупреждения о необходимости быть бдительными, звоня в полицию каждый раз, когда видели беспилотники или иностранцев, которые, как им казалось, вели себя подозрительно, пишет газета.

С начала спецоперации Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники. Известно о семи случаях задержания российских граждан в разных регионах страны за съемку с дронов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия») заявил, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела России и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению.

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