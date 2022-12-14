Вашингтон, 14 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Механизм, позволяющий американскому посольству на Украине отслеживать использование оказываемой Киеву Вашингтоном финансовой и военной помощи, намерены запустить к марту 2023 года Соединённые Штаты. Об этом 14 декабря сообщает газета Politico, со ссылкой на дипломатическую телеграмму, направленную американским диппредставительством в Госдеп.

Пресс-служба посольства США в Белоруссии Бриджит Бринк и бывший временный поверенный в делах США в Белоруссии Боб Райли

Послание датировано 6 сентября, подписано американским послом в Киеве Бриджит Бринк и в нём на девяти страницах перечислены проблемы «пытающихся уследить за каждой копейкой» чиновников США, которым мешает в этом «небезопасные условия и нехватка персонала».

«Кроме того, имеющийся конфликт и активные боевые действия между украинскими и российскими войсками делают привычные проверочные механизмы неэффективными или вовсе невозможными», — говорится в телеграмме.

Также посол США в Киев указывает, что любой кризис и в том числе — на Украине, всегда чреват огромными затратами, каковые из-за хаоса на местах, что характерно «для стран с коррупционной репутацией», трудно отслеживать.

«Это (контроль — прим. ред.) также поможет нам продвинуться на пути к ключевой цели [правительства США] — вступлению Украины в ЕС, что предусматривает наличие четкой и эффективной системы правосудия и антикоррупционного законодательства», — поясняется в документе.

Кроме того, в качестве одного из способов контроля в телеграмме названо специальное приложение для смартфонов с помощи технологии блокчейн обеспечивающее «доказательства того, что помощь доходит до адресатов даже в местах, опасных или труднодоступных для сотрудников миссии». При этом также Бринк предложила обязать ВСУ «самостоятельно проводить проверки» по правилам Управления по сотрудничеству в области безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency) Пентагона.

При этом уточняется, что Госдеп не стал комментировать этот документ изданию, однако его представитель заявил, что «США очень серьезно относятся к контролю за всей предоставляемой американской помощью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Хэл Брэндс в статье для агентства Bloomberg написал, что катастрофой для режима Киева и его союзников с Запада обернётся затягивание конфликта на Украине на зимний период.