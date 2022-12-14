Москва, 14 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Всем пациентам с симптомами ОРВИ следует проводить тестирование на наличие гриппа, заявила 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ с правительством.

Government.ru Анна Попова

По мнению Поповой, уже сейчас «вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа» всех людей, у которых есть симптомы ОРВИ. Эта та схема, которая использовалась при ковиде — есть возможность применять её, учитывая хорошую оснащённость лабораторным оборудованием.

Чиновник также обратила внимание на то, что от гриппа людей помогут защищать вакцины. Сейчас среди тех, у кого диагностирован грипп, привитых — всего один процент, отметила она.