Москва, 14 декабря, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) старается сделать всё, чтобы выполнить социальные обязательства перед жителями республики. Об этом 14 декабря заявила РИА Новости вице-спикер парламента ПМР Галина Антюфеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Она отметила, что в настоящее время энергетические проблемы в Приднестровье стали основными. После урегулирования вопроса с Молдавией было восстановлено снабжение газом ПМР. Антюфеева надеется, что так будет и в будущем.

«Мы благодарны России за то, что все эти годы народ Приднестровья имеет возможность жить в тепле, работают предприятия, страна развивается, поэтому, я думаю, что и дальше — Россия своих не бросает, все будет хорошо», — сказала вице-спикер парламента.

Напомним, в октябре Газпром сократил поставки газа в Молдавию и ПМР, т. к. Киев ограничил работу газопровода. С 1 ноября Молдавия самовольно изменила условия перераспределения газа с Тирасполем, отказалась от поставок электроэнергии из Приднестровья в пользу Румынии. Румынская электроэнергия оказалась в несколько раз дороже приднестровской. В декабре Кишинёв согласился поставлять весь российский газ в ПМР, чтобы получать оттуда электроэнергию.