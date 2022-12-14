Анкара, 14 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Турции не согласны с позицией Совета Европейского союза по вопросу её взаимоотношений с Россией. МИД Турции назвал эту позицию предвзятой, отметив также, что ряд государств Европы приносят в жертву общие интересы Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

В распространенном 14 декабря заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, в частности, обращается внимание на то, что «решения Совета ЕС по общим вопросам игнорируют дипломатические усилия Анкары по прекращению войны на Украине». Кроме того, «несмотря на официальную позицию Турции», отказывавшейся от участия в односторонних санкциях, в ЕС обвиняют Турцию «в преднамеренной попытке сорвать антироссийские санкции».

«Подобные шаги не способствуют развитию отношений между Турцией и ЕС и не формируют конструктивную повестку. Мы отвергаем несправедливые претензии ЕС в адрес Турции в вопросах демократии, верховенства закона и прав человека», — говорится в заявлении.

При этом, как отметили в турецком МИД, торгово-экономические отношения Анкары и Москвы не являются целью для снижения эффективности антироссийских санкций. Они важны в первую очередь для «минимизации негативных последствий войны», подчеркнули в МИД, напомнив о зерновом соглашении с Россией и обмене пленными между РФ и Украиной.