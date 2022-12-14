Мелитополь, 14 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о пресечении попытки атаки сил ВСУ на северо-восточном участке запорожской линии фронта. Об этом Рогов сообщил в интервью РИА Новости 14 декабря.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Пресечена очередная попытка выдвижения роты мотопехоты боевиков Зеленского (главы киевского режима Владимира Зеленского. — Прим. ИА REGNUM) на северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Артиллерией уничтожено три бронированные машины, три внедорожника и порядка 50 боевиков», — говорится в сообщении.

Также Рогов добавил, что Вооруженными силами РФ был нанесен удар по позициям противника в районе сел Каменское и Желтая Круча Запорожской области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах запрещенных на Украине партий.