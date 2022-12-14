Москва, 14 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Новогодние праздники — это время, когда появляется дополнительный риск заболеть, заявила 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента с правительством.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

По её словам, предстоящие «новогодние праздники — это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями».

В связи с этим нельзя забывать о такой мере профилактики инфекционных заболеваний как «разобщение детей для становления учебно-воспитательного процесса».

Чиновник пояснила, что карантин вводится, если в классе пятая часть учащихся отсутствует. Это же касается и групп в детском саду. В итоге такая мера как карантин на даёт инфекции распространиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова назвала российские вакцины от гриппа действенными для того штамма, который сейчас распространён в стране.