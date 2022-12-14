Китай приостановил ввоз ряда товаров с Тайваня
В Китае временно запретили ввоз с Тайваня ряда морепродуктов, напитков и выпечки
Тайбэй, 14 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Власти Китая временно запретили ввозить на материковую часть страны ряд морепродуктов, пива, ликёра и выпечки из-за маркировки с территории Тайваня. Об этом 14 декабря сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Иван Шилов ИА REGNUM
КНР и Тайвань
По данным журналистов, причиной стало невыполненные требований Пекина указывать на упаковке состава продукции с указанием пропорций. Ряд тайваньских компаний не согласились вносить изменения в маркировку.
Отмечается, что многие хлебопекарные предприятия понесли убытки из-за бюрократических проволочек, вызванных новыми правилами. Глава Ассоциации пекарен города Тайчжун Цай Ваньцай заявил журналистам, что ранее не было таких строгих мер при ввозе продукции на материковый Китай.