Тайбэй, 14 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Власти Китая временно запретили ввозить на материковую часть страны ряд морепродуктов, пива, ликёра и выпечки из-за маркировки с территории Тайваня. Об этом 14 декабря сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По данным журналистов, причиной стало невыполненные требований Пекина указывать на упаковке состава продукции с указанием пропорций. Ряд тайваньских компаний не согласились вносить изменения в маркировку.

Отмечается, что многие хлебопекарные предприятия понесли убытки из-за бюрократических проволочек, вызванных новыми правилами. Глава Ассоциации пекарен города Тайчжун Цай Ваньцай заявил журналистам, что ранее не было таких строгих мер при ввозе продукции на материковый Китай.