Минск, 14 декабря, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор между новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает 14 декабря пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

mfa.gov.by Сергей Алейник

В ходе беседы Сергей Лавров тепло поздравил белорусского коллегу по случаю назначения на должность. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, обсудили подготовку мероприятий по линии министерств иностранных дел двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий белорусскими военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Андрей Лукьянович заявил, что Россия и Белоруссия проводят совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

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