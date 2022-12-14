Донецк, 14 декабря, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Вооружённые формирования преступного киевского режима обстреляли населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

Отмечается, что обстрелы Минерального и Новгородского со стороны нацистов Киева были произведены в 13:05 (совпадает с мск) и во время них по населённым пунктам было выпущено три снаряда калибра 152 мм и шесть мин калибра 120 мм соответственно.

Кроме того, указывается, что в 13:10 ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Майорску, в 13:50 — три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка, в 14:00 — шесть снарядов калибра152 мм по Майорску и семь снарядов калибра 155 мм по Горловке и в 15:10 — четыре снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Помимо того, уточняется, что в 15:25 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и пять снарядов из танка по Новоселовке, в 15:30 — три мины калибра 120 мм по Горловке, а также в 16:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ были повреждены здания Мичуринской исправительной колонии.