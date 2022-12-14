Киев, 14 декабря, 2022, 17:23 — ИА Регнум. К представителям Коммунистической партии и партии «Русь единая», которые запрещены на Украине, СБУ пришла с обысками. Об этом 14 декабря сообщили в службе безопасности киевского режима.

Obozrevatel.ua СБУ

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Уточняется, что обыски прошли в офисах и домах представителей политических объединений «в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге».

Сотрудники службы безопасности обнаружили оружие, георгиевские ленточки, российские флаги, а также «прокремлёвскую литературу», агитационные листовки с символикой СССР и «методички российских пропагандистов».

«Изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий», ― отмечается в сообщении СБУ в телеграм-канале.

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Следственные действия проводились в рамках возбуждённого СБУ дела по статье 109 УК Украины («Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»).

Как сообщало ИА REGNUM, решение о запрете деятельности Коммунистической партии Украины (КПУ) Окружной административный суд Киева принял в декабре 2015 года. Однако решение не вступило в законную силу.

5 июля 2022 года деятельность Коммунистической партии (КПРФ) на Украине была запрещена как «пророссийская» по решению Восьмого апелляционного административного суда Львова. Истцом по делу выступило министерство юстиции Украины. По решению суда, имущество и средства политического объединения были переданы в государственную собственность.