Москва, 14 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Молодежь России в большинстве своем хорошо знакома с историей своей страны и своей семьи. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Настоящая история

Так, согласно исследованию, результаты которого опубликованы 14 декабря, около 75% молодых респондентов в возрасте от 14 до 35 лет хорошо знают историю России. На вопрос об уровне знаний по истории своей семьи положительный ответ дали 73% молодых.

При этом более хорошо осведомлены об истории Отечества молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них 80% положительно оценили свои знания по этому вопросу. А вот историю семьи, по их мнению, лучше знает молодежь в возрасте от 14 до 17 лет (79%).