Большая часть молодежи России хорошо знает историю — ВЦИОМ
Большая часть молодежи России считает, что хорошо знает историю страны и семьи
Москва, 14 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Молодежь России в большинстве своем хорошо знакома с историей своей страны и своей семьи. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, согласно исследованию, результаты которого опубликованы 14 декабря, около 75% молодых респондентов в возрасте от 14 до 35 лет хорошо знают историю России. На вопрос об уровне знаний по истории своей семьи положительный ответ дали 73% молодых.
При этом более хорошо осведомлены об истории Отечества молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них 80% положительно оценили свои знания по этому вопросу. А вот историю семьи, по их мнению, лучше знает молодежь в возрасте от 14 до 17 лет (79%).