Энергодар, Запорожская область, 14 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал первоочередные задачи нового главы администрации Энергодара Эдуарда Сеновоза.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Новому главе Энергодара предстоит ответить на массу вызовов, первоочередными из которых являются: обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда, предприятий, далее — решение вопросов по социальной защищенности жителей», — говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря в Telegram-канале Рогова.

Новым главой администрации Энергодара Сеновоз стал 14 декабря. Ранее мэром города был Александр Волга, который позже был освобожден от должности указом властей региона.

Как передает ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов заявлял о невозможности демилитаризации Запорожской Атомной электростанции.