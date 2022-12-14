Вена, 14 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Большинство жителей Евросоюза против того, чтобы киевский режим накачивали оружием. Об этом заявил в опубликованном 14 декабря интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Gregor Tatschl Хайнц-Кристиан Штрахе

«Граждане ЕС хотят не дальнейшей эскалации конфликта и поставок оружия, а [хотят], наконец, серьёзных и честных мирных инициатив», — сказал Штрахе.

Он отметил, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт, и ситуация обостряется, что грозит её выходом за пределы региона. Экс-вице-канцлер задаётся вопросом: готовы ли в США к эскалации конфликта и его распространению на страны НАТО с угрозой применения ядерного оружия?

«Остаётся надеяться только на политические перемены и здравый смысл лиц, принимающих решения», — добавил Штрахе.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основная задача альянса на Украине, чтобы конфликт не вышел за её пределы.