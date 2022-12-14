Москва, 14 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Лидер Латвии Эгилс Левитс является «недопрезидентом» марионеточного государства, который собрался судить великую державу. Об этом 14 декабря заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя предложение латвийского президента процесс над Россией в Латвии и создать некий «Рижский трибунал».

Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

«Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее её лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — приводит его слова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Левитса.

Также Медведев предложил латвийскому лидеру представить себе последствия того, если российская сторона обидится на него лично, и спросить граждан прибалтийской республики, хочется ли им конфронтации с Россией из-за его заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге. Также да этого глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не было поддержано всеми главами МИД стран Евросоюза в ходе их недавнего заседания в Брюсселе.