Вашингтон, 14 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Полковник США Дуглас Макгрегор сообщил о нежелании Вашингтона мирно разрешить конфликт на Украине. По мнению бывшего советника главы Пентагона Макгрегора, США не заинтересованы ни в каком другом разрешении конфликта, кроме военного. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор

«США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах», — заявил американский полковник.

Ранее в интервью этому же каналу Дуглас Макгрегор заявил, что у киевского режима нет шансов на победу в конфликте с Россией, так как возможности российской армии значительно превосходят то, что может им противопоставить киевский режим.