В МИД РФ отреагировали на заявление Шольца об экономических проблемах ФРГ
Москва, 14 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца об экономических проблемах ФРГ.
«Обратили внимание на очередные антироссийские выпади федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. <…> Складывается впечатление, что он пытается оправдать правительство ФРГ и себя за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в стране», — говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства России.
Также в МИД РФ подчеркнули, что правительство Германии должно самостоятельно отвечать за свои действия.
Как передает ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц высказал мнение, что все страны Европейского союза должны быть единодушны в своей поддержке Украины.