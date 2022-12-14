Москва, 14 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца об экономических проблемах ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Обратили внимание на очередные антироссийские выпади федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. <…> Складывается впечатление, что он пытается оправдать правительство ФРГ и себя за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в стране», — говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства России.

Также в МИД РФ подчеркнули, что правительство Германии должно самостоятельно отвечать за свои действия.

Как передает ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц высказал мнение, что все страны Европейского союза должны быть единодушны в своей поддержке Украины.