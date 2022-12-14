Москва, 14 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В текущих реалиях значимость Содружества Независимых Государств (СНГ) будет только возрастать. Об этом 14 декабря на международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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Он подчеркнул, что Россия заинтересована в упрочнении многопланового сотрудничества в рамках СНГ.

«По количеству участников, по разнообразию форм и направлений взаимодействия аналогов Содружество как региональное интеграционное объединение, в котором направление сотрудничества охватывает практически все сферы, в настоящее время не имеет. В текущих реалиях значимость СНГ будет только возрастать», ― уверен глава российского внешнеполитического ведомства.

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Добавим, что участие в Международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета» принимают сенаторы и депутаты Госдумы, представители ведущих парламентских партий Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровья, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевая роль СНГ состоит в том, чтобы «обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития» входящих в содружество стран.