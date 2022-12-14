Москва, 14 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет и теперь является превалирующим в нашей стране. Об этом 14 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с российским правительством.

Government.ru Анна Попова

«Сегодня спустя шесть лет, в предыдущий раз он (грипп H1N1. — Прим. ред.) высокие цифры показывал в сезоне 2015–2016 года, он вернулся в РФ и является сегодня превалирующим», — сказал она.

Также Попова добавила, что с помощью системы мониторинга и системы научных исследований вирус гриппа H1N1 удалось оценить, и он оказался абсолютно совпадающим с вакцинным штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины показали очень хорошую эффективность от гриппа, который сейчас распространён в стране.